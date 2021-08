COVID-19 San Marino: dimesso dall'Ospedale l'unico “paziente-Covid”. Salgono a 70 i casi attivi In Emilia-Romagna crescono i contagi; nel Riminese 87 nuove positività e il decesso di una anziana residente in Lombardia

Ritorna totalmente libero dal Covid, il nosocomio di Cailungo; ed è questa, forse, la notizia più importante, al di là del nuovo incremento dei contagi: tutto sommato atteso, visto il dilagare – un po' ovunque – della variante Delta. Dimesso, dunque, l'unico paziente che si trovava ricoverato in isolamento. Per il resto sono state registrate ieri 10 nuove positività e 2 guarigioni. I casi attivi salgono a 70; 36 anni l'età media dei contagiati. Sono tutti seguiti presso il proprio domicilio, in 4 casi fuori territorio; nessuno di loro, infatti, presenta una sintomatologia severa. Segnale incoraggiante, a testimonianza dell'efficacia della campagna d'immunizzazione: uno scudo, contro l'insorgere di complicazioni. Prevista un'agevolazione, intanto, per i sammarinesi vaccinati Sputnik, in vista delle limitazioni, in Italia – salvo novità dell'ultima ora -, a partire dal 6 agosto. A loro, infatti, è riconosciuta dall'ISS la possibilità di effettuare tamponi antigenici ad un prezzo calmierato: 15 euro anziché 30.

Costo ridotto anche per i tamponi rapidi che saranno eseguiti a Riccione, in 4 gazebo collocati in aree particolarmente frequentate. E questo per favorire l'accesso a spettacoli e locali, in vista dell'imminente introduzione del Green Pass. Che in Italia potrebbe divenire obbligatorio per il personale scolastico; è una delle ipotesi al vaglio, domani, della cabina di regia e del Consiglio dei Ministri: impegnati nella definizione delle prossime misure anti-Covid. Ore determinanti anche per l'approvazione del Piano scuola. Nel Paese, nel frattempo, nuovi casi in aumento; oltre quota 6.500; 21 le vittime. Crescono i ricoveri; sostanzialmente stabili le terapie intensive. Un quadro simile in Emilia-Romagna, dove i nuovi contagi sono 495, con un tasso di positività che sale al 2,2%. 87 le positività rilevate nel Riminese; l'AUSL ha registrato il decesso di una 89enne residente in Lombardia. Proprio in Riviera, da oggi, cliniche mobili e camper per vaccinare chi non si è ancora prenotato: residenti e turisti italiani.

