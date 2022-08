MEETING22 San Marino dimezza il contributo per il Meeting e non sarà presente con un proprio stand in fiera Non mancheranno comunque momenti istituzionali: la presentazione al centro Atlante, in attesa dell'evento dal 20 al 25 agosto

Al centro Atlante di Dogana “Meet the Meeting”, evento che anticipa temi e contenuti del Meeting 2022. Gli eventi di avvicinamento al Meeting vero e proprio, previsto dal 20 agosto a Rimini, si svolgono in oltre cento città: il passaggio a San Marino al Centro Atlante, per volontà dell'associazione Rinascita Culturale, ha spiegato Sara Marinelli, nata un anno fa, con soci under 30, insieme a Fondazione Santo Marino. Diversamente dagli anni passati, la Repubblica non sarà presente con un proprio stand in fiera, il contributo è stato dimezzato a 15mila euro, come si legge nella delibera dell'11 luglio scorso, ma non mancheranno momenti istituzionali tra i quali la partecipazione del Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari in uno dei panel della manifestazione. Manifestazione che ha per titolo “Una passione per l'uomo”, quanto mai specchio dell'attualità. Non sarebbe Meeting senza eventi culturali, anche quest'anno l'offerta sarà di alto livello.

Nel video le interviste a Eugenio Andreatta, responsabile comunicazione Meeting, e a Alessandra Vitez, responsabile mostre Meeting

