EMERGENZA NEVE San Marino: disservizio trasporti, mamme lamentano bimbi in strada Riunione tra Pubblica Istruzione, Azienda di Stato e Linee trasporti per superare le criticità

San Marino: disservizio trasporti, mamme lamentano bimbi in strada.

Scuole aperte, ma trasporti in difficoltà. Disservizi si sono registrati soprattutto all'uscita degli alunni di medie e superiori, con autobus bloccati lungo le strade del centro, ristrette dalla presenza della neve in Città. Per questo c'è stata una riunione in mattinata tra Segreteria Pubblica Istruzione, Azienda dei Servizi, linee di trasporti. Domani la situazione dovrebbe migliorare.

Criticità segnalate anche dai genitori delle elementari. Bimbi pronti per salire sul pullman per andare a scuola a Murata. Ma ci sono arrivati con notevole ritardo perché il mezzo non è passato. È l'episodio raccontato da un gruppo di mamme di San Marino Città che questa mattina, come ogni giorno, hanno lasciato i figli alla fermata per recarsi al lavoro o tornare a casa. Una decina di alunni delle Elementari, quindi tra i 7 e 11 anni, che hanno atteso invano. Il pulmino cha doveva passare in via Gino Giacomini e portarli al plesso di Murata, ha dovuto cambiare tragitto causa neve ed è rimasto bloccato.

Alcune vie del centro, infatti, sono state parzialmente chiuse alla circolazione, per il passaggio ridotto dai cumuli laterali. Bimbi all'aperto, dunque, finché alcuni genitori hanno cominciato a organizzarsi con mezzi propri. Battuti dalla prontezza di un autista Ati che, visto il gruppetto, ha pensato bene di avvertire la centrale, caricare i bimbi e portarli a destinazione.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: