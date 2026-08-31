San Marino diventa 3D con Apple Maps

Sembrano lontanissimi i tempi in cui, per arrivare a destinazione, ci affidavamo alle cartine stradali. È infatti molto più semplice utilizzare il navigatore del nostro telefono, che anno dopo anno è sempre più dettagliato e preciso. E proprio per ridefinire la mappa digitale della Repubblica più antica del mondo, il team di Apple Maps ha annunciato che tornerà a percorrere il territorio sammarinese con veicoli e strumenti specializzati.

Dalla prima settimana di settembre sarà infatti possibile vedere le auto di Apple all'opera, ben riconoscibili, per raccogliere immagini di alta precisione, destinate a migliorare la qualità della navigazione virtuale nel territorio della Repubblica.

E per mappare le zone inaccessibili alle automobili, come le aree storiche o i camminamenti pedonali, il colosso tech statunitense si avvarrà di operatori a piedi equipaggiati con speciali zaini.

I dati raccolti permetteranno di ottimizzare i servizi di navigazione e, in particolare, di supportare "Guardati intorno". Si tratta della funzione che consente di esplorare strade e monumenti attraverso immagini panoramiche in 3D, offrendo una vetrina interattiva di supporto anche per il turismo sammarinese.

Sul fronte della riservatezza, Apple rassicura sugli elevati standard di tutela: i volti delle persone e le targhe dei veicoli saranno automaticamente resi irriconoscibili. Inoltre, i cittadini potranno richiedere la sfocatura di dettagli sensibili o della propria abitazione.







