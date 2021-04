AASS San Marino: domani in Città 4 ore senz'acqua per lavori urgenti alla rete idrica. Ecco dove

AASS informa che dalle ore 04:00 alle ore 08:00 di domani, martedì 20 aprile, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile per lavori di manutenzione urgenti sulla rete idrica a San Marino Città.

Saranno interessate le seguenti vie:

- Piazza Antonio Paolo Fabbri;

- Via Paolo III;

- Via Antonio Onofri;

- Via dei Capuccini;

- Via Jacopo Istriani;

- Via Giacomo Matteotti;

- Via John Fitzgerald Kennedy;

- Contrada Porta Nova;

- Piazza Sant’Agata

Al termine dei lavori potrebbero verificarsi degli episodi di variazione di pressione e temporanei intorbidimenti (alterazione del colore) che possono essere risolti facendo scorrere l’acqua per alcuni minuti. Per informazioni può essere contattato il Pronto Intervento al numero 0549/999102, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

