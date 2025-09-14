ISTRUZIONE San Marino: domani primo giorno di scuola per tutti gli ordini e gradi Il Dipartimento Istruzione e Cultura traccia un bilancio sull'attività dei Centro Estivi, a conclusione del ciclo estivo

San Marino: domani primo giorno di scuola per tutti gli ordini e gradi.

Domani primo giorno di scuola a San Marino per tutti gli ordini e gradi, intanto il Dipartimento Istruzione e Cultura traccia un bilancio sull'attività dei Centro Estivi, a conclusione del ciclo estivo. Esperienza che giudica positiva, sia in termini di partecipazione che di qualità dell’offerta educativa e inclusiva. 971 iscrizioni, che segnano un nuovo record, confermando la fiducia delle famiglie verso le attività proposte.

Tra le novità, ricordata l’introduzione del centro estivo “La Fattoria”, realizzato presso il Ranch Francischin di Giuseppe Guidi, accogliendo i ragazzi in un contesto ispirato alla natura e alla tradizione. Sottolineato, poi, come l'inclusione sia stata priorità fondamentale, con la partecipazione di 42 bambini e ragazzi con disabilità nei centri pubblici e 15 nei centri privati, rendendo i centri estivi accessibili e luoghi di valorizzazione delle diversità.

