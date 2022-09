San Marino: dopo Dogana, al via lavori a Borgo per la rotonda ai Tavolucci

Proseguono gli interventi per rendere più sicure le strade sammarinesi. La Segreteria al Territorio spiega il progetto "Strade sicure" con la messa in sicurezza del primo tratto di superstrada (150 ml circa) dal confine di Stato sino al Ritrovo dei Lavoratori di Dogana (Piazza Enriquez). Con la sostituzione del guard rail, l'installazione di 2 autovelox; attraversamenti pedonali con semaforo. Intanto sono partiti a Borgo Maggiore gli interventi per la realizzazione di una rotatoria sperimentale, in uno dei tratti più critici: a Cailungo davanti la piscina di Borgo Maggiore. Cominciato con il taglio degli alberi. Un progetto richiesto a gran voce dalla cittadinanza e dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore, prevede oltre alla realizzazione di una rotatoria sperimentale, il posizionamento di nuove fermate per gli autobus; nuovi parcheggi a fianco della piscina dei Tavolucci ed un attraversamento pedonale “protetto” per collegare la zona residenziale a monte con la zona bassa di Cailungo. "Sono molto soddisfatto che il “Progetto STRADE SICURE” abbia avuto luogo - commenta il Segretario Stefano Canti - Il progetto comprende, tra l’altro, la partecipazione di alti dirigenti e funzionari pubblici dell’amministrazione sammarinese, con competenze nel campo della viabilità e delle strategie e tecniche di manutenzione delle pavimentazioni stradali, per accrescere le competenze professionali degli stessi professionisti sull’applicazione delle caratteristiche prestazionali nelle pavimentazioni stradali anche alla luce della necessità di coniugare la sostenibilità ambientale delle infrastrutture con le nuove forme di mobilità".