San Marino e Abu Dhabi gemellate nella musica Un ponte nel segno della musica: giovani talenti insieme per una settimana di scambi culturali, fino al concerto di gala di venerdì sera al Teatro Concordia. Oggi pomeriggio l'udienza davanti agli Ecc.mi Capitani Reggenti

La musica: strumento di fratellanza forse più antico di tutti. Nell'orchestra il silenzio di uno lascia spazio alla voce dell’altro. E' l’immagine che si vorrebbe lasciare alle nuove generazioni, ai ragazzi protagonisti dell'udienza dai Capitani Reggenti, Gerardo Giovagnoli e William Casali, che celebra la nascita di un nuovo gemellaggio artistico e culturale tra l'Istituto Musicale Sammarinese e della Abu Dhabi Youth Orchestra and Choir. Un incontro nato grazie a Valentina Tura, sammarinese ed ex allieva dell’IMS, oggi residente negli Emirati Arabi, che ha fatto da ponte tra le due realtà, dando vita a un progetto che si inserisce nel solco degli ottimi rapporti istituzionali già avviati tra i due Paesi.

"L'obiettivo è far vivere a questi ragazzi un'esperienza - spiega Giacomo Volpinari, presidente dell'Istituto musicale sammarinese - dove lo stare insieme li porta in una dimensione che è diversa da quella che vivono tutti i giorni e leggono anche sui giornali. La musica è uno strumento di collaborazione e noi la vogliamo portare a un livello anche sociale".

Per una settimana, una delegazione internazionale di studenti della scuola di Abu Dhabi, che conta circa cento allievi, condivide con i coetanei sammarinesi prove e momenti di scambio culturale. Un’esperienza che, come sottolineato dalla Reggenza, rappresenta uno dei momenti più alti del gemellaggio: la musica unisce talenti e culture diverse, superando distanze geografiche e linguistiche. “Vedere questi ragazzi suonare e cantare insieme – sottolinea il segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini - sarà la testimonianza più bella del potere unificante dell'arte”. Il momento culminante sarà venerdì sera, alle 21, al Teatro Concordia, con il concerto di gala: 78 protagonisti, tra 62 allievi e 16 docenti, sullo stesso palco. Perché nella musica elementi diversi e differenti suonano insieme. L’immagine di un mondo che questi ragazzi possono già cominciare a costruire.

"Già forse l'aria del posto li ha ispirati - commenta Aldo Dotto, direttore dell'Abu Dhabi Youth Orchestra and Choir - perché appena arrivati in hotel da fuori sentivamo che si sono messi subito a studiare. Immagino che per loro sarà un'esperienza veramente indimenticabile perché il fatto di condividere il palco con dei ragazzi della loro età ci ricorda appunto quanto la musica abbia anche una funzione educativa di crescita. Oltre ovviamente ai due inni, faremo brani di Saint-Saëns, quindi comunque brani europei, Sibelius e alla fine finiremo con una sorpresa: un brano del grande Ennio Morricone".

Nel video le interviste a Giacomo Volpinari (presidente Istituto musicale sammarinese) e Aldo Dotto (direttore Abu Dhabi Youth Orchestra and Choir)



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