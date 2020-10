San Marino e Covid: aggiornato l'elenco dei paesi a rischio

La Segreteria Affari Esteri e la Segreteria Sanità hanno aggiornato l’elenco dei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Schengen per cui è necessario segnalare l’ingresso a San Marino e sottoporsi ad accertamenti sanitari.

Alla lista si aggiungono anche Andorra, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda del Nord e Repubblica Ceca. Le restrizioni entreranno in vigore da mezzanotte di mercoledì. Chi proviene da quei paesi, oltre a quelli extra Ue e non parte dell'Accordo Schengen - eccetto Principato di Monaco e Vaticano - dovrà segnalare il proprio ingresso in territorio. I non residenti o non soggiornanti dovranno sostenere le spese degli accertamenti sanitari. Le disposizioni non si applicano nel caso in cui i soggetti che entrano in Repubblica abbiano espletato un periodo di isolamento all'ingresso di uno dei territorio dell'Unione Europea o abbiano già eseguito esami diagnostici documentati.





L'elenco aggiornato:

1. Andorra

2. Belgio

3. Bulgaria

4. Croazia

5. Francia

6. Grecia

7. Malta

8. Paesi Bassi

9. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

10. Repubblica Ceca

11. Romania

12. Spagna