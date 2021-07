ZERO CASI San Marino è Covid-free, Ciavatta e Bruschi: "Campagna vaccinale è stata efficace"

Con la guarigione dell'ultimo paziente, riscontratata nelle ultime 24 ore, e ufficializzata dal cruscotto ISS, a San Marino non si registra più alcuna positività al Covid-19. Con nessun caso, nè a domicilio nè in ospedale, il titano è completamente covid-free. Dal 28 giugno al 4 luglio sono stati eseguiti 591 tamponi, che hanno dato tutti esito negativo, con un indice di positività costante allo 0%. 44.657 le vaccinazioni effettuate, di cui 22.174 persone con la prima dose e 22.483 con seconda dose o dose unica. 1070 le somministrazioni effettuate ai turisti.

Per il direttore santiario Iss, Sergio Rabini "stiamo raccogliendo i frutti della campagna vaccinale". Nel risultato, spiega, vanno inseriti anche l'impegno di tutti i soggetti in campo e le regole anti-contagio. Rabini, allo stesso tempo, invita a non abbassare la guardia. 5092 i casi totali che sono stati riscontrati in territorio durante la pandemia, 5002 le guarigioni e 90 i decessi. I tamponi totali eseguiti sono 69.114, di cui 23.199 su singole persone.



Intanto, le istituzioni sia politiche che sanitarie commentano il recente incontro con i vertici dell'Istituto Spallanzani incentrato sullo studio, svolto a San Marino, sull'impatto del vaccino Sputnik. Al confronto hanno partecipato, tra gli altri, il segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, il dg dell'Iss, Alessandra Bruschi, e il direttore dell'Istituto, Francesco Vaia. Dalle analisi emerge un'elevata risposta anticorpale col vaccino russo ed ora si punta a studiare la sua efficacia contro le varianti.

Nel video, le interviste a Roberto Ciavatta (segretario di Stato alla Sanità) e ad Alessandra Bruschi (direttore generale Iss)





Il cruscotto Covid





