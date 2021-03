RAPPORTI San Marino e Grecia insieme per il turismo: Pedini Amati incontra esponenti di Governo, istituzioni e imprenditori

San Marino e Grecia insieme per il turismo: Pedini Amati incontra esponenti di Governo, istituzioni e imprenditori.

San Marino e Grecia insieme per il turismo. Ad Atene una serie di incontri per il segretario Pedini Amati che, a margine del confronto con l'omologo greco Harry Theoharis, ha partecipato ad altri meeting con l'obiettivo di sviluppare i rapporti tra i due Paesi in questo settore, dall'incontro con il Ministro dello Sviluppo economico ad alcuni imprenditori per valutare investimenti. In programma la firma di un protocollo d'intesa per progetti comuni. Tra gli obiettivi, quello di collaborare all'interno di organismi come l'Organizzazione Mondiale del Turismo che si riunirà a giugno ad Atene. Si è anche parlato, tra le altre cose, di turismo tematico e del progetto del Tavolo turistico territoriale.

Leggi il comunicato della Segreteria Turismo

