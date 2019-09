San Marino è il 92esimo Paese: un viaggiatore belga completa l'Europa

"San Marino UN country 92. I have now visited every country on the European continent". Questo il tweet lanciato da Bart Lapers, un evidentemente fortunato viaggiatore belga, che proprio in occasione della festa Nazionale ha visitato il Titano. Raggiungendo un importante traguardo: quello di aver completato il suo tour Europeo.

Un obiettivo, e forse un sogno importante il suo. Visitare tutti i 193 Paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite. Il rush finale, in questa fine estate, testimoniata su Twitter e Facebook, è stato caratterizzato dai Piccoli Stati, perché il primo agosto, nel suo personale taccuino di viaggio, restavano da spuntare Cipro, Andorra e appunto San Marino.

Messo in archivio il continente europeo, ecco dunque proseguire il suo viaggio in quello restate. In fondo mancano solo 101 Paesi, per i quali, come lo stesso Bart Lapers ha postato,"Devi avere molta pazienza con le diverse burocrazie".