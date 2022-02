San Marino è il decimo Paese a far parte di Eusair

Da oggi San Marino è formalmente il decimo paese a far parte di Eusair, la strategia dell'Unione Europea per la Macroregione Adriatico Ionica. Lo comunica la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri del Titano che completa, così, il percorso di adesione iniziato a maggio del 2021. L'obiettivo del programma Eusair, è quello di promuovere la sostenibilità economica e sociale e la prosperità nella regione adriatico ionica, focalizzandosi su quattro pilastri: la 'crescita blu', legata agli ecosistemi marini; il collegamento della regione legato ai temi del trasporto e dell'energia; qualità la dell'ambiente e il turismo sostenibile. Attualmente Eusair conta, oltre a San Marino, su nove paesi membri; Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Slovenia.

"L'inserimento di San Marino in Eusair - osserva il Segretario Luca Beccari - è un positivo e deciso risultato che ci consente di rafforzare il dialogo e la collaborazione con i Paesi della Macroregione Adriatico Ionica, siano essi membri o meno dell'Unione Europea. La Strategia - conclude - si incentra sulla cooperazione transnazionale e la promozione e lo sviluppo di progetti di sostenibilità ambientale di forte impatto in ambito economico, turistico e commerciale; rafforza altresì il network di dialogo e di confronto fra partner europei che condividono sfide e progettualità comuni".

