San Marino: è il giorno della prima prova, l'emozione degli studenti tra notti insonni e voglia di libertà

Sono stati 113 i maturandi del Liceo di San Marino impegnati con il tema di italiano, la prima prova della maturità 2023 comune a tutti gli indirizzi.

Otto le tracce proposte agli studenti. Tra quelle letterarie, è stato richiesto un confronto tra Cesare Pavese e Giovanni Verga e un'analisi della poesia In dormiveglia di Giuseppe Ungaretti.

Il tema, attualissimo, della guerra è stato invece inserito nella traccia scientifica, mentre il tema di ambito sociale ha voluto stimolare una riflessione sui rapporti tra San Marino e Unione Europea. In ambito storico, il titolo della traccia era Quando comincia il mondo a cui apparteniamo? e si richiedeva ai maturandi di individuare le radici della società in cui viviamo. Il tema di ambito filosofico era incentrato invece sulla solitudine dell'individuo nella società odierna.

Giovedì sarà il momento della seconda prova di indirizzo: Latino per il Liceo Classico, Inglese, Francese e Tedesco per il Liceo Linguistico, Matematica per il Liceo Scientifico ed Economia Aziendale per il Liceo Economico. La sessione dei colloqui individuali inizierà invece lunedì 26 giugno.

Nel servizio le emozioni a caldo degli studenti al termine della prova.