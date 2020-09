San Marino e la sfida Blockchain: confronto fra esperti

Incontro tra esperti alla Segreteria alle Finanze. Obiettivo: vincere la scommessa sulla tecnologia blockchain. San Marino Innovation e professionisti come Umberto Rapetto, tra i più grandi esperti di cyber security, si sono confrontati su molteplici aspetti, da legali a tecnologici. Il meeting – si legge in una nota della Segreteria - ha offerto l'opportunità di conoscere ed apprezzare gli specialisti individuati da Rapetto per il supporto strategico alle iniziative intraprese nella Repubblica sul fronte delle valute digitali e dei relativi scambi. L’ampiezza e la complessità dello scenario hanno infatti reso necessario competenze trasversali, complementari e ove possibile sovrapponibili, così da assicurare la più completa copertura delle tematiche e un costante confronto tra professionisti con importanti esperienze pregresse e capacità di fare squadra.

