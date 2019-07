San Marino e Malta a confronto per migliorare la qualità

Rafforzare il personale ospedaliero per migliorare la qualità dei servizi sanitari sammarinesi. Di questo si sta parlando con la delegazione dell'Università di Malta, guidata dalla dottoressa Natasha Azzopardi-Muscat, nella sua visita di due giorni sul Titano. La delegazione, in collaborazione con l' Istituto per la sicurezza sociale e su mandato del Centro di coordinamento dell'Oms, analizzerà il contesto sanitario sammarinese e svilupperà proposte per favorire l'assunzione e il mantenimento di personale specialistico ospedaliero, ma anche per alzare lo standard dei servizi sanitari sammarinesi e per illustrare percorsi chiari ai cittadini della Repubblica che devono far rifermento a strutture ospedaliere nelle regioni italiane vicine.