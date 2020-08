San Marino e Marche insieme: nuove opportunità di sviluppo nella macroregione Adriatico-Jonica

Nel video le interviste a Luca Ceriscioli, presidente Regione Marche, e a Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri

Frontalierato, educazione, revisione degli accordi per i rifiuti speciali, progetti competitivi per risollevare le rispettive economie e tanta collaborazione, culminata nella gestione dell'emergenza sanitaria, affrontata insieme. Erano e sono tanti gli argomenti tra Regione Marche e Repubblica di San Marino, e al termine del suo mandato come presidente, Luca Ceriscioli è stato ricevuto dalle istituzioni, presente anche l'ambasciatore d'Italia a San Marino Guido Cerboni, ricevendo anche un'onorificenza del grado di Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata dal Segretario di Stato agli Esteri, proprio per la collaborazione dimostrata nella lotta al Covid-19. Sul tavolo anche l'ampliamento degli ambiti di cooperazione in campo culturale, turistico, infrastrutturale e sociale, anche in seno all'Iniziativa Adriatico Ionica (Eusair) e della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa. Dopo l'incontro bilaterale col Segretario di Stato Beccari, Ceriscioli ha affrontato i diversi temi insieme ad una delegazione di governo, prima di recarsi a Palazzo Pubblico per una udienza privata coi Capitani Reggenti e la firma del libro degli ospiti illustri.

