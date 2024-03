San Marino, è "pienino" di Pasqua": hotel pieni tra il 60 e l'80%

Pasqua con chi vuoi suggerisce il detto popolare, purché in vacanza però. Il quadro emerge dal trend sulle previsioni del turismo del fine settimana, positive in tutta Italia, anche se non uniforme per tipologia di offerta o di area geografica.

Rispetto allo scorso anno, la proiezione è di un incremento dell'1,2 per cento degli ospiti e complessivamente 7 milioni di presenze negli alberghi italiani. A compensare la flessione del turismo interno (- 0,8%), dovuto alla riduzione del potere d'acquisto, è l'incremento di quello estero: +3,2.

Anche San Marino aspetta con fiducia il classico banco di prova dell'estate. Più della “Pasqua bassa” le prenotazioni sono in linea con quelle dello scorso anno, ma i primi tre mesi dell'anno - appesantiti da un marzo particolarmente critico - hanno registrato una flessione “tra il 10 ed il 15%, ormai a consuntivo” ha detto il presidente Usot Rossano Ercolani.

“Rimini si prepara al weekend di Pasqua, con l’obiettivo di confermarsi come meta turistica di riferimento” dice il sindaco Jamil Sadegholvaad, commentando il trend nazionale e ribadendo la necessità di potenziare gli stipendi, per rilanciare il bene di consumo più sognato: la vacanza. Secondo i dati in arrivo dagli albergatori le prenotazioni hanno raggiunto fino ad ora un indice di riempimento per il fine settimana di Pasqua del 70%. Sono aperti, nella città di Rimini, circa 400 hotel. La Riviera confida di consolidare i suoi numeri, dopo una partenza confortante, relativa ai primi due mesi dell’anno e nell'uovo di Pasqua farà trovare stabilimenti aperti, anche se le spiagge non sono ancora fruibili.

Molto buone le previsioni anche a di San Marino, che spera nella clemenza del meteo per le previsioni di last minute. “Prenotazioni tra il 60 e l'80 %“ conclude Ercolani.

Nel video l'intervista al Presidente Usot

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: