San Marino e Ravenna promuovono la solidarietà

Un tassello fondamentale per diffondere sempre di più il messaggio di una maggiore inclusione sociale. San Marino e Ravenna stringono la collaborazione grazie al protocollo per l'accessibilità turistica che implementa l'utilizzo della tessera sammarinese “Piùperte” e della “Carta Bianca” di Ravenna. Due documenti che garantiscono agevolazioni alle persone con disabilità. “Il Protocollo operativo tra la Repubblica di San Marino e il Comune di Ravenna - ribadisce il Segretario di Stato Franco Santi - rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un turismo sempre più accessibile grazie alle sinergie con i territori limitrofi che continuerà a vederci impegnati nel rendere i monumenti sempre più accessibili a tutti, e sempre più inseriti in circuiti di turismo sostenibile”.

Dopo la presentazione dell'accordo la mattinata è proseguita con la visita alla locanda "La Macina". Il ristorante è gestito da ragazzi diversamente abili per dare un esempio positivo di integrazione sociale e lavorativa. Ultima tappa lo stabilimento balneare gestito dai volontari di "Insieme a te": prima struttura dell'Emilia Romagna ad attrezzarsi di sedie galleggianti dotate di ruote in modo da permettere alle persone con disabilità di accedere all'acqua.

Nel servizio le intervista a Valentina Morigi (Assessore Politiche Sociali Ravenna) e Franco Santi (Segretario di Stato alla Sanità)