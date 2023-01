Mercoledì 18 gennaio Viceversa si occuperà delle ultime novità sull'Accordo di associazione con l'Ue. Un processo negoziale partito già da tempo; per il 2023 è prevista proprio la chiusura dell'accordo. In vista della puntata, chiediamo a voi lettori un'opinione sull'avvicinamento di San Marino all'Europa. I risultati saranno resi noti durante la puntata del programma in onda il prossimo mercoledì alle ore 21. Clicca qui per votare da app