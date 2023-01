NUMISMATICA San Marino: ecco gli euro che valgono di più

San Marino: ecco gli euro che valgono di più.

Tramite l'Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino, ogni anno è possibile acquistare vari prodotti numismatici. Andiamo a vedere quali sono le monete euro di maggior valore. Le quotazioni fanno riferimento al catalogo “Unificato Euro 2021”.

Tra i 2 euro commemorativi FDC (fior di conio) rilasciati nel folder ufficiale, al primo posto ci sono i 2 euro del 2004 di Bartolomeo Borghesi. Il valore unitario è di 175 euro. Al secondo posto i 2 euro del 2005 sull'anno mondiale della fisica con l'effige di Galileo Galilei. Ogni moneta vale 145 euro. Medaglia di bronzo per i 2 euro del 2006 sul 500° anniversario della morte di Cristoforo Colombo. 120 euro è il loro valore.

Tra le serie divisionali fior di conio in confezione ufficiale della zecca, al primo posto a pari merito troviamo quelle degli anni 2002, 2003 e 2004. Ognuna ha un valore di 100 euro. Quelle del primo anno dell'euro sono le uniche a non avere annessa una moneta d'argento FDC. Al secondo posto troviamo quelle del 2006 con 85 euro di valore unitario. Al terzo posto la serie del 2005 con una quotazione di 80 euro.

[Banner_Google_ADS]



Un altro prodotto numismatico sono le serie divisionali fondo specchio, introdotte dal 2008. Al primo posto quella del 2017, che vale 400 euro. Medaglia d'argento per quella del 2015 con un valore di 395 euro. C'è da precisare che questa serie già dallo stesso anno è diventata introvabile. E seppur viene catalogata con questo valore, è sottostimata: nei negozi di numismatica, se si dovesse essere così fortunati da trovarla, difficilmente avrà un prezzo inferiore a 500 euro. Al terzo posto quella del 2016 con 390 euro di valore.

Tra le monete commemorative in argento fondo specchio nella versione ufficiale con cofanetto e certificato di garanzia, al primo posto troviamo la moneta da 5 euro del 2019 che commemora i 50° anniversario del primo uomo sulla luna. Ha una quotazione di 90 euro. Al secondo posto i 10 euro del 2011 sul decimo anniversario dell'Euro. Valgono 80 euro. Al terzo posto si piazzano tre monete a pari merito. Ognuna ha un valore di 75 euro. Parliamo delle due monete da 10 euro del 2013 su Machiavelli e su Emilio Greco, e quella da 10 euro del 2017 sul 90° anniversario della squadra calcistica A.S. Roma.

Dulcis in fundo, le monete commemorative in oro fondo specchio offerte in cofanetto con certificato di garanzia. Al primo posto il dittico da 20 + 50 euro del 2012, quotato 1.750 euro. Al secondo posto a pari merito i dittici del 2016 e del 2017, con un valore di 1.600 euro a pezzo. Al terzo posto anche questa volta ci sono più dittici di egual valore. Quello del 2013, 2014 e 2015 quotati ognuno 1.500 euro.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: