San Marino ed Emirati più vicini, con le donazioni della Mezzaluna Rossa alla Caritas

Ci sono gli oltre 30 volontari della Caritas ad accogliere la delegazione emiratina – il Console Khaled Ahmed Eissa Alkait Al-Ali e il funzionario d'ambasciata a Roma Iyad Hafez - accompagnati dal Segretario Pedini Amati, lo staff degli Esteri, insieme al Vescovo di San Marino Montefeltro, Andrea Turazzi. E' il grazie per una nuova donazione fatta dalla Mezzaluna Rossa – uno stock di indumenti per gli assistiti e un contributo in denaro, annunciato durante la visita della Reggenza a Expo Dubai: 200mila dirham, sono circa 50mila euro. Sullo sfondo, il rapporto fra due Stati, declinato nell'ambito della solidarietà. “Un legame di vicinanza fatto di relazioni e gesti concreti – così il responsabile per la Caritas di San Marino Giovanni Ceccoli – che ringrazia la Mezzaluna per il contributo a favore delle famiglie bisognose, le cui condizioni si sono aggravate con l'emergenza sanitaria e per il contributo agli sforzi globali per raggiungere la pace”.

Vicinanza consolidata anche per il ruolo dell'ambasciatore Mauro Maiani, morto proprio durante Expo Dubai, con un grazie che va idealmente anche a lui: “Abbiamo avuto una accoglienza solenne ad Expo per il National Day – dice il Segretario al Turismo ed Expo, Federico Pedini Amati - però questo momento è la riprova che non c'è solo un ambito da curare in una sinergia tra Stati, bensì la necessità di comprendere tutte le parti di una società, anche le più deboli. Non posso che rinnovare i ringraziamenti della Repubblica di San Marino – aggiunge - a questo grandissimo Paese, che si sta dimostrando vicino al mondo dal punto di vista solidaristico”. Incontro istituzionale a Palazzo Begni con il Segretario agli Esteri Luca Beccari: “Due Paesi più vicini e più amici” - dice - partendo proprio dall'esperienza dell'Expo: “Un lavoro importante – dice Beccari - portato avanti dal nostro compianto Ambasciatore Maiani e che sta andando avanti con l'attività svolta del nuovo Ambasciatore, di tutto il commissariato Expo e della segreteria che ne ha la delega. Testimonianza che questi eventi sono vere e proprie opportunità a livello internazionale, ma anche a livello bilaterale, nei rapporti con lo Stato ospitante”. Proprio per il sostegno e il supporto organizzativo forniti a San Marino e al Padiglione, insignito del cavalierato di Sant'Agata il funzionario d'ambasciata a Roma Iyad Hafez.

Nel video, le interviste ai Segretari al Turismo, Federico Pedini Amati e agli Esteri, Luca Beccari