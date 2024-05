San Marino ed il legame con la Terra Santa, incontro con padre Ibrahim e prof Oliviero Il vicario di Terra Santa incontra il Segretario agli Esteri

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato ieri Padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia Francescana di Terra Santa, a San Marino per un convegno organizzato dall'associazione Progetto Sorriso. L'incontro ha assunto particolare rilievo per la profonda testimonianza sul dramma crescente di Gaza e di tutta la Cisgiordania. Sottolineata la posizione di San Marino, recentemente espressa – così come si legge in un comunicato della Segreteria agli Esteri- nell’ambito delle Nazioni Unite.

Ad affiancare Padre Ibrahim a San Marino, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, profondo conoscitore della questione mediorientale, entrambi relatori di un incontro promosso dall'associazione Progetto Sorriso “I cristiani e la Terra Santa”.

Nel video l'intervista a Cinzia Casali, Presidente Associazione Progetto Sorriso.

