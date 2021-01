San Marino: emesso il decreto n.4 che proroga le misure anti contagio al 1° febbraio

Due semplici articoli per prorogare alle 5.00 del 1 febbraio, le misure anti contagio previste dal primo decreto legge dell'anno. Il dl n.4 introduce anche misure finalizzate alla gestione e alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 e ad una efficace gestione dell’anno scolastico 2021-2022.





Restano dunque vietati gli spostamenti da e verso San Marino nelle Regioni Italiane in "zona rossa", salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità. L'Italia sta definendo in queste ore le nuove fasce e, stando alle anticipazioni, quasi tutto il Paese sarà in zona arancione, ma con il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio. Quindi spostamenti consentiti dalle 5 alle 22 ad un massimo di due persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare, oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. In territorio sammarinese rimane consentita la mobilità, con però confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5, orario nel quale ci si potrà spostare solo per situazioni di necessità e con autocertificazione. Così come gli studenti possono spostarsi per svolgere la didattica in presenza, ove consentita.

Resta l'obbligo di chiusura alle 18 per i locali che somministrano alimenti e bevande. Negli alberghi e nelle strutture ricettive la sala ristorante potrà operare fino alle ore 22, orario oltre il quale si potrà somministrare cibo con il servizio in camera. Così come resta l'obbligo di chiusura alle 20 per le attività commerciali al dettaglio, così come mercati tipici o specializzati, così come impianti sportivi al chiuso e all’aperto, le piscine, le palestre e le scuole di danza e similari. Anche centri estetici, parrucchieri, barbieri, massaggiatori estetici, tatuatori e similari dovranno chiudere al pubblico entro lo stesso orario.





Rimangono esclusi dalle attività sportive i minori di 14 anni. Nuove disposizioni anche per le scuole, in cui rimane l'obbligo di tenere indossata la mascherina per studenti al di sopra dei 6 anni durante le lezioni, salvo per il consumo dei pasti, lo svolgimento di attività motoria, durante le interrogazioni e per l'outdoor education a distanza.

