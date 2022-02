EXPO San Marino - Emirati Arabi Uniti: dagli incontri al vertice relazioni più forti e opportunità reciproche

Un week-end di successo quello appena concluso a Dubai. San Marino lascia nell'emirato le migliori suggestioni scaturite dalle celebrazioni del National Day, il 13 febbraio, immagini e scenari che si riverberano nel mondo, mostrando risorse e potenzialità di un piccolo Paese ma ricco di storia, cultura, tradizione e pronto ad investire su innovazione e settori tecnologici. Pieno risalto alla presenza dei Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, accolti con tutti gli onori, così come l'intera delegazione istituzionale sammarinese, mai persi di vista dallo staff del locale Dipartimento di Sicurezza. I tratti di una particolare considerazione che nasce dagli ottimi rapporti stretti dal compianto Commissario Mauro Maiani, è stata resa tangibile nell'assistenza offerta per la partecipazione del Titano all'esposizione, e confermata nell'occasione dal Ministro della Tolleranza e Commissario di Expo, Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, insolitamente partecipe agli eventi dei paesi più piccoli, ma il National Day di San Marino valeva l'eccezione.

[Banner_Google_ADS]



Estrema cordialità che lo stesso Sceicco Al Nahyan ha poi riservato alla delegazione guidata dalla Reggenza nell'incontro organizzato insieme al Ministro di Stato per la cooperazione internazionale e Direttore Generale di Expo, Reem Al-Hashimi. Al centro la cooperazione bilaterale, da consolidare soprattutto nei settori del turismo e delle energie rinnovabili, oltre a nuove opportunità di reciproco interesse.

Colloqui proficui che hanno anticipato altre occasioni di confronto: ad Abu Dhabi, con il Ministro emiratino della Cultura e della Gioventù Noura Al Kaabi, il Segretario di Stato per l'Istruzione Andrea Belluzzi ha parlato della “possibilità di avviare un percorso che porti alla firma di un Memorandum di Intesa che crei un ponte tra i due Paesi per avviare scambi culturali”, a margine del quale far nascere accordi interuniversitari.

Mentre i Segretari di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini e per l'Industria Fabio Righi accolti hanno fatto visita al cultural district di Al Fahidi, quartiere storico, fulcro delle antiche tradizioni locali in una delle città più innovative del mondo. Legame tra storia e sviluppo economico- tecnologico, prospettiva cui tutti i Paesi devono tendere.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: