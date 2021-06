San Marino entra nella rete dei defibrillatori dell'Emilia-Romagna: quando per salvare una vita basta una App

Nel servizio, l'intervista a Piercamillo Pavesi, primario Cardiologia ISS

Quando una App può salvare la vita: siglato l'accordo tra San Marino e Ausl di Bologna per gestire il registro unico dei defibrillatori automatici elettronici. Lo annunciano Segreteria alla Sanità e Iss. Tramite l'applicazione per smartphone, disponibile entro settembre, si potranno geolocalizzare questi strumenti in entrambi i territori.

Nell'accordo rientra anche la gestione dell'anagrafe dei soccorritori abilitati. 39 i defibrillatori sul Titano gestiti dall'Iss: 17 fissi e 22 in dotazione delle forze dell'ordine. Centrale, per gestire la materia, spiegano gli esperti, la legge 197 del 10 novembre 2020.









Pronto soccorso-118, Cardiologia e Società sammarinese di cardiologia tramite il Progetto Cuore sono tra le realtà in prima linea per diffondere la cultura della gestione dell'arresto cardiaco. E a settembre, in vista della Giornata mondiale del cuore, saranno coinvolti i ragazzi delle scuole. Defibrillatori fondamentali, poi, per mettere in sicurezza gli eventi sportivi. Ne è un esempio la manifestazione del weekend “San Marino Ekiden Marathon”.

Nel servizio, l'intervista a Piercamillo Pavesi, primario Cardiologia ISS