San Marino entra nella rete dei defibrillatori dell’Emilia Romagna, siglato accordo con l'Ausl Bologna

Siglato un accordo per gestire il Registro Unico DAE (Defibrillatore Automatico Elettronico) e l'anagrafe dei soccorritori abilitati al BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) fra la Repubblica di San Marino e l’AUSL di Bologna. Entro settembre sarà inoltre attiva l’App personalizzata che darà la possibilità di geolocalizzare, in modo integrato con la Regione Emilia Romagna, i defibrillatori disponibili in Repubblica e nella regione limitrofa. "Sul territorio di San Marino sono attualmente presenti 39 defibrillatori gestiti dall’ISS di cui 17 fissi e 22 mobili in dotazione alle Forze dell’Ordine", - ricordano Segreteria alla Sanità e Iss in una nota congiunta -. Il progetto dell’anagrafe dei defibrillatori si inserisce nell’ambito della recente normativa sulle disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori in ambiente extra-ospedaliero.