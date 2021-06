San Marino entra nella rete dei defibrillatori dell’Emilia Romagna, siglato accordo con l'Ausl Bologna

San Marino entra nella rete dei defibrillatori dell’Emilia Romagna, siglato accordo con l'Ausl Bologna.

Siglato un accordo per gestire il Registro Unico DAE (Defibrillatore Automatico Elettronico) e l'anagrafe dei soccorritori abilitati al BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) fra la Repubblica di San Marino e l’AUSL di Bologna. Entro settembre sarà inoltre attiva l’App personalizzata che darà la possibilità di geolocalizzare, in modo integrato con la Regione Emilia Romagna, i defibrillatori disponibili in Repubblica e nella regione limitrofa. "Sul territorio di San Marino sono attualmente presenti 39 defibrillatori gestiti dall’ISS di cui 17 fissi e 22 mobili in dotazione alle Forze dell’Ordine", - ricordano Segreteria alla Sanità e Iss in una nota congiunta -. Il progetto dell’anagrafe dei defibrillatori si inserisce nell’ambito della recente normativa sulle disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori in ambiente extra-ospedaliero.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: