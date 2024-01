San Marino: Epifania di shopping nei saldi, a caccia di occasioni Quest'anno la calza della Befana pesa di più: 67 euro la spesa media per il tradizionale omaggio a base di dolcetti

Epifania in sinergia con i saldi invernali, ieri al via in tutta Italia. Anche a San Marino continua la corsa all'affare. In tanti hanno approfittato del sabato di festa per un giro di shopping a prezzi scontati al San Marino Outlet Experience.

La previsione di CNA Turismo e Commercio è di un giro d'affari di 5,5 miliardi pari a una spesa pro-capite di 183 euro, in linea con i valori dello scorso anno a conferma della rilevanza delle vendite di fine stagione. Abbigliamento e calzature da sempre i prodotti più gettonati. Negli acquisti a prezzi scontati anche beni tecnologici, articoli sportivi, prodotti enogastronomici e per la casa.

Qualche calza di meno, ma più pesante. Quest'anno oltre un italiano su due - il 56% - ha onorato la tradizione della Befana, facendo trovare a figli e nipoti un regalo in occasione dell'ultimo giorno delle festività invernali, una quota in diminuzione rispetto al 65% del 2023. Quest'anno però la spesa media per il tradizionale omaggio a base di dolcetti e piccoli giochi sarà di circa 67 euro, in netto aumento rispetto ai 58 euro dell'epifania 2023. Lo dice una indagine condotta da Ipsos per Confesercenti.

