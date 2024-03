SINERGIE San Marino - ER: siglato un nuovo accordo di collaborazione Associazione EU, space Economy, innovazione digitale, ma anche turismo e viabilità: questi alcuni dei punti nell'intesa firmata questa mattina dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Space economy, contrasto ai cambiamenti climatici, turismo, percorso di Associazione con l'Unione Europea: tanti i temi inseriti nell'accordo siglato questa mattina a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Focus particolare su innovazione digitale e nuove tecnologie. In programma anche uno “scambio di visita” nelle prossime settimana in Emilia Romagna, dove una delegazione sammarinese sarà ricevuta al Tecnopolo di Bologna.

"Stiamo attendendo il via libera dal Ministero degli Esteri Italiano - afferma Bonaccini - per una collaborazione nella Space Economy che è uno dei nuovi filoni di grande crescita in tutto il mondo e che vede già in Emilia Romagna oltre 150 imprese in un cluster. Con San Marino abbiamo deciso di collaborare molto".

Spazio anche a cultura, film commissions, infrastrutture, sanità: tantissimi punti, aggiunge Bonaccini, che a mio parere avvicinano sempre più l'Emilia Romagna e San Marino.

"Ci sarà una marcata modifica che va nella collaborazione su tutto quello che è il tema del digitale, delle nuove tecnologie - aggiunge Beccari - tenuto conto anche delle grandi evoluzioni che sta facendo l'Emilia Romagna nel trasformarsi in polo tecnologico molto importante. C'è ovviamente il tema dell'euro progettazione europea con le iniziative come IPA ADRION e EUSAIR; e poi avremo un rafforzamento dei settori tradizionali come quello turistico, culturale e delle infrastrutture",

Le interviste a Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia Romagna) e Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri)

