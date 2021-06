San Marino: 'eredita' la passione del padre per rivivere ogni giorno il suo ricordo

Quella che la sammarinese Melissa Taddei sta portando avanti è una storia: è la passione di suo padre, Maurizio, venuto a mancare all'improvviso nel 2020. Sua la batteria di aceto balsamico avviata nel 2007 e che Melissa ha deciso di prendere in carico, per mantenerne vivo il ricordo. Un'esperienza che si aggiunge al lavoro principale come produttrice di vino e sommelier. Tanto l'impegno per apprendere i segreti della produzione di aceto balsamico.

Nel servizio, l'intervista alla produttrice di vino Melissa Taddei