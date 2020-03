San Marino Esc 2020: scegli la canzone di Senhit

Da oggi e fino alla mezzanotte di domenica 8 marzo, sarà possibile esprimere la propria preferenza per la canzone che Senhit interpreterà, per San Marino, all’ESC 2020. Due quelli in lizza: “Freaky!” e “Obsessed”, due brani colmi di energia elettro pop e sonorità internazionali. Un’inedita digital battle che chiama a raccolta il pubblico di tutto il mondo eurovisivo e che è attiva al seguente link https://www.senhit.com/eurovision. Lunedì 9 marzo, sulla base dei dati raccolti, sarà poi svelata la canzone che la cantante italo eritrea porterà sul palco di Rotterdam.