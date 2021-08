San Marino esentato dal Green Pass, Ciavatta: "Armatevi di pazienza"

Parole di peso, dal ministro della Salute Speranza, che confermano la volontà di trovare una soluzione. Al momento, sammarinesi liberi da Green Pass fino a metà ottobre. Poi, o l'Agenzia del farmaco europea approva Sputnik, o San Marino dovrà usare un vaccino autorizzato da Ema per l'eventuale terza dose. Certo, non mancano le perplessità: se oltre confine dovessero ignorare questa esenzione per San Marino, cosa dovrebbero fare i cittadini per provare che esiste?

Nel video l'intervento del ministro della Salute italiano Roberto Speranza e l'intervista al Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta