CORONAVIRUS San Marino esentato dal Green Pass, Ciavatta: "Armatevi di pazienza" Il Segretario di Stato alla Sanità non esclude l'eventuale terza dose di vaccino con Sputnik, se nel frattempo avrà l'approvazione di Ema

Parole di peso, dal ministro della Salute Speranza, che confermano la volontà di trovare una soluzione. Al momento, sammarinesi liberi da Green Pass fino a metà ottobre. Poi, o l'Agenzia del farmaco europea approva Sputnik, o San Marino dovrà usare un vaccino autorizzato da Ema per l'eventuale terza dose. Certo, non mancano le perplessità: se oltre confine dovessero ignorare questa esenzione per San Marino, cosa dovrebbero fare i cittadini per provare che esiste?

Nel video l'intervento del ministro della Salute italiano Roberto Speranza e l'intervista al Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: