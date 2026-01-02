TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:29 Iran: proseguono le proteste antigovernative. Trump paventa intervento USA se saranno uccisi manifestanti 17:11 Sport Awards 2026, cambiano i premi e i meccanismi di voto 16:48 San Marino Baseball, preso il nazionale italiano Guevara 16:45 Crans-Montana, la mamma della veterinaria di Cattolica: “Siamo fortunati a riportarla a casa viva” 16:41 La United Cup comincia con i successi di Argentina e Grecia 15:29 San Marino esprime vicinanza e cordoglio per la tragedia di Crans-Montana 13:55 “Inno all'Amore”: omaggio della Banda Militare a Édith Piaf, brani intramontabili interpretati da Sara Jane Ghiotti 13:51 Il Natale delle Meraviglie: verso il gran finale dell’Epifania 13:42 C'è anche San Marino alla Dakar 2026 con il co-pilota Guido Guerrini 13:16 Ravenna e Arezzo ricominciano in trasferta
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

San Marino esprime vicinanza e cordoglio per la tragedia di Crans-Montana

2 gen 2026
Palazzo Pubblico (foto archivio RTV)
Palazzo Pubblico (foto archivio RTV)

La maggior parte dei giovani coinvolti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in un piccolo bar della località sciistica svizzera, erano turisti internazionali. Svizzeri, francesi e italiani. Un incubo che ha visto come protagonisti, loro malgrado, per lo più ragazzi adolescenti. Diversi hanno riportato ustioni gravissime, altri, decine, sono morti. E davanti a vite così giovani che si spezzano il mondo si ferma, crolla sulle ginocchia.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutte le parti. E anche San Marino non poteva esimersi: in giornata sono stati indirizzati rispettivamente, al Presidente della Confederazione Svizzera e al Ministro degli Affari Esteri, le missive di cordoglio dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, e del Segretario agli Esteri Luca Beccari, nelle quali esprimono sentimenti di vicinanza, solidarietà e intima partecipazione al lutto, da parte delle massime istituzioni e della popolazione sammarinese “dinnanzi – scrivono – a una tragedia che ha colpito al cuore la Confederazione Svizzera e gettato sconforto nell’intera comunità internazionale”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità