San Marino esprime vicinanza e cordoglio per la tragedia di Crans-Montana

La maggior parte dei giovani coinvolti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in un piccolo bar della località sciistica svizzera, erano turisti internazionali. Svizzeri, francesi e italiani. Un incubo che ha visto come protagonisti, loro malgrado, per lo più ragazzi adolescenti. Diversi hanno riportato ustioni gravissime, altri, decine, sono morti. E davanti a vite così giovani che si spezzano il mondo si ferma, crolla sulle ginocchia.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutte le parti. E anche San Marino non poteva esimersi: in giornata sono stati indirizzati rispettivamente, al Presidente della Confederazione Svizzera e al Ministro degli Affari Esteri, le missive di cordoglio dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, e del Segretario agli Esteri Luca Beccari, nelle quali esprimono sentimenti di vicinanza, solidarietà e intima partecipazione al lutto, da parte delle massime istituzioni e della popolazione sammarinese “dinnanzi – scrivono – a una tragedia che ha colpito al cuore la Confederazione Svizzera e gettato sconforto nell’intera comunità internazionale”.







