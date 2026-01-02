INCENDIO DI CAPODANNO San Marino esprime vicinanza e cordoglio per la tragedia di Crans-Montana Il Segretario Beccari: "Non risultano sammarinesi coinvolti"

La maggior parte dei giovani coinvolti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in un piccolo bar della località sciistica svizzera, erano turisti internazionali: svizzeri, francesi e italiani. Un incubo che ha visto come protagonisti, loro malgrado, per lo più ragazzi adolescenti. Diversi hanno riportato ustioni gravissime, altri, decine, sono morti.

E davanti a vite così giovani che si spezzano il mondo si ferma, crolla sulle ginocchia. Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutte le parti. E anche San Marino non poteva esimersi: in giornata sono stati indirizzati rispettivamente al Presidente della Confederazione Svizzera e al Ministro degli Affari Esteri le missive di cordoglio dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, e del Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, nelle quali esprimono sentimenti di vicinanza, solidarietà e intima partecipazione al lutto, da parte delle massime istituzioni e della popolazione sammarinese “dinnanzi – scrivono – a una tragedia che ha colpito al cuore la Confederazione Svizzera e gettato sconforto nell’intera comunità internazionale”.

Il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari spiega come le istituzioni sammarinesi si siano immediatamente attivate: "Ci siamo subito mossi, innanzitutto per verificare se vi fossero cittadini sammarinesi coinvolti. In base alle informazioni in nostro possesso, non risultano segnalazioni in tal senso".

Un’attenzione che si è poi estesa anche al piano diplomatico: "Abbiamo espresso i nostro cordogli alla Confederazione Elvetica, per il tramite del ministro Cassis, e naturalmente anche alla Repubblica Italiana, che purtroppo registra alcuni cittadini tra le vittime. Quando questi eventi accadono, i momenti di festa, i momenti di svago, ovviamente colgono tutti di sorpresa. Non possiamo che rinnovare in questa circostanza il nostro più sentito cordoglio, la nostra massima solidarietà a tutte le famiglie delle vittime e delle persone coinvolte nell'incidente.

