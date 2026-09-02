San Marino, estate 2026 da record: è la più calda mai misurata

Grafica Meteo.sm

L'estate 2026 è stata la più calda mai misurata nella Repubblica di San Marino dall'inizio delle rilevazioni del Centro Meteorologico Sammarinese, nel 1951. Lo certifica l'analisi realizzata da Meteo.sm, secondo cui la temperatura media dei tre mesi estivi registrata dalla centralina di San Marino Città è stata di 25 gradi, superando nettamente il precedente record dell'estate 2003, fermo a 24,4.

Il margine, sottolinea Meteo.sm, è di 0,67 gradi. Rispetto alla media climatica 1991-2020, l'estate appena conclusa ha fatto registrare un'anomalia di +3,2 gradi. Particolarmente significativo il numero delle giornate più calde: a San Marino Città sono stati 45 i giorni nei quali la temperatura ha raggiunto o superato i 30 gradi, contro una media di appena 12. Quasi quattro volte tanto. La temperatura massima dell'estate, 34,3 gradi, è stata registrata il 7 agosto. Elevato anche il numero delle notti con temperature superiori ai 20 gradi: 57 contro le 33 abituali.

All'eccezionale caldo si è aggiunta la scarsità di precipitazioni. Nei tre mesi estivi sono caduti 79 millimetri di pioggia alla centralina di Città, poco più della metà dei 155 millimetri attesi normalmente. È stata, secondo Meteo.sm, la decima estate più secca su 71 misurate. La ricostruzione su tutto il territorio sammarinese indica 88 millimetri di pioggia contro i 168 di un'estate normale, pari al 53% dell'atteso, con un deficit uniforme: in ogni zona è caduto tra il 48 e il 59% delle precipitazioni normali.

L'indice SPI a tre mesi si attesta a -0,87, classificando l'estate come "moderatamente secca", mentre su sei mesi scende a -1,48, segnalando una siccità più marcata dopo una primavera già povera di piogge. A fine agosto, conclude Meteo.sm, la riserva d'acqua utile nel suolo è scesa all'8% della capacità.

E le previsioni non sembrano mostrare novità ancora per diversi giorni.











