TURISMO San Marino fa il pieno di turisti sotto Ferragosto, ma per i commercianti la stagione ormai porta i segni del Covid

Traffico per strada, parcheggi pieni e vie del centro affollate. Il Titano si riempie di turisti nella settimana di Ferragosto. Un successo dovuto anche al pienone della Riviera: nonostante il caldo, in tanti rinunciano volentieri a una giornata di relax in spiaggia per visitare le bellezze del centro storico di San Marino. Ma c’è anche chi decide di fermarsi qualche giorno per scoprire tutte le sorprese che il nostro territorio offre. C'è chi viene dalla Germania, chi da Milano o Torino e chi arriva da Reggio Calabria.

Soddisfatti per l’affluenza di questa settimana i commercianti e i ristoratori, ma per alcuni non basta per compensare la stagione in parte compromessa dal Covid.



