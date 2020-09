EVENTO San Marino Fashion Week: sfilata di Moda & Musica oggi a Domagnano

San Marino Fashion Week: sfilata di Moda & Musica oggi a Domagnano.

L'appuntamento per oggi pomeriggio alle 17 sul terrazzo panoramico Hennin in Via Cinque Febbraio 75, Domagnano. Un evento aperto a tutti con la la Sfilata di Moda & Musica per San Marino Fashion Week. Saranno presentate le nuove collezioni di alcuni tra i più noti marchi italiani e internazionali, indossate da affascinanti modelle. Personal shopper accoglieranno tutti gli invitati. Prevista la partecipazione di ospiti anche del mondo dello spettacolo.





(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









I più letti della settimana: