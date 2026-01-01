San Marino: festa grande, in Piazza Sant'Agata, per salutare il nuovo anno

Un dettaglio le temperature rigide. Cielo terso, atmosfera gioiosa; e una Piazza Sant'Agata gremita per salutare il nuovo anno. Tantissime famiglie. Una tradizione che si ripete la festa, in una delle location più raccolte ed iconiche della Repubblica. All'insegna del pop il tema: “2000 che stories!”; con le hit più celebri di quegli anni, selezionate da DJ Simone Dei Tos. Performance live, intrattenimento, ballerini, show visivi, mascotte. Un grande dance-floor a cielo aperto, la piazza; e la voce di Alice Danese ad animare i festeggiamenti; fino all'atteso conto alla rovescia. Brindisi di mezzanotte, e ancora balli e festeggiamenti. Nottata in sicurezza sul Titano, grazie anche al capillare monitoraggio delle forze dell'ordine; e al divieto di accesso in piazza con bottiglie o bicchieri di vetro.

Festa grande anche in Riviera; e solidarietà, a Riccione. Dove al Playall – la struttura intitolata all'ex Sindaco Pironi – la Papa Giovanni XXIII, con il sostegno del Comune, ha celebrato l'ultimo dell'anno insieme agli “ultimi”: senzatetto, ospiti delle case famiglia, delle comunità terapeutiche. A centinaia per il cenone, aperto a tutti; anche ai non abbienti. A servirlo diversi volontari. Ad accompagnare la nottata animazione e musica live. Presenti anche sammarinesi. "E' un momento per me bellissimo", ha sottolineato la Sindaca Daniela Angelini.

Nel servizio le interviste alla Sindaca di Riccione Daniela Angelini e a volontari e ospiti dell'evento organizzato dalla Papa Giovanni XXIII









