San Marino festeggia la compatrona Sant'Agata Per il secondo anno celebrazioni caratterizzate dalle misure anti-Covid. Omaggio a Sant'Agata nel giorno in cui il Titano riconquistò la libertà

San Marino ricorda uno dei momenti centrali della sua storia: il 5 febbraio 1740, data di riconquista della libertà dopo l'occupazione del Cardinale Alberoni. Oggi la Repubblica celebra la sua compatrona Sant'Agata, con un protocollo invariato nel tempo. Gli unici cambiamenti sono quelli legati a mascherine, misure e limitazioni anti-Covid.

In una giornata segnata da nebbia e maltempo, il corteo reggenziale ha attraversato il percorso a piedi da Palazzo Pubblico fino alla Cripta di Sant'Agata. Le Milizie sono in alta uniforme e i Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, indossano il tight e il collare come nelle occasioni più solenni. Nella Cripta la cerimonia religiosa officiata dal Rettore della Basilica del Santo, Don Marco Mazzanti.

Nel primo pomeriggio la seconda fase delle celebrazioni, con l'alzabandiera e l'inno nazionale per l'uscita da Palazzo Pubblico del corteo guidato dalla Reggenza, in abiti tradizionali, e diretto alla Basilica del Santo. Poco dopo, sopraggiunge la processione partita da Borgo Maggiore, con la reliquia della martire. E' il parroco di Serravalle, Don Simone Tintoni, a celebrare la Santa Messa.

