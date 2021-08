PREVISIONI San Marino, finalmente la pioggia

San Marino, finalmente la pioggia.

L'anticiclone Lucifero è pronto a lasciare l'Italia. Da domani infatti sono previsti temporali in Emilia Romagna, locali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, poi in arrivo su Umbria e Marche, con ingresso della Bora al Nordest che farà calare bruscamente le temperature (le massime non supereranno i 25°C). Il rischio è che i temporali, seppur brevi, possano essere di forte intensità. Gli eventi interesseranno la costa romagnola, e San Marino, dal primo pomeriggio. Secondo gli esperti, le piogge si protrarranno, anche se con interruzioni, fino alla prima mattinata di martedì. Poi la giornata sarà serena e poco nuvolosa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: