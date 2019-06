San Marino firma la partecipazione ad Expo Dubai 2020

Antonio Kaulard ha firmato il contratto di partecipazione a Expo Dubai 2020

Ora è ufficiale, anche San Marino parteciperà ad Expo Dubai 2020. All'Emirates Palace di Abu Dhabi, il Commissario Generale sammarinese per l'Expo, Antonio Kaulard ha firmato il contratto di partecipazione alla prossima esposizione universale, che si aprirà il 20 ottobre 2020. San Marino si presenta dunque, a questo appuntamento dedicato al dialogo internazionale, alla condivisione di idee e visioni per progettare tutti insieme un futuro migliore, con un contributo preciso.

Expo Dubai 2020 è la prima esposizione mondiale che si terrà in Medio Oriente. Durerà sei mesi, fino al 10 aprile 2021, e si prevede attirerà, con oltre 190 Paesi partecipanti, 25 milioni di visitatori. "Collegare le menti, creare il futuro" è il tema di fondo e lo slogan di questa edizione di Expo, con l'obiettivo di superare differenze e divergenze - messaggio che da questa regione del mondo suona ancora più forte - e collaborare in nome di uno sviluppo sostenibile, da tutti i punti di vista. Al Wasl, in arabo "collegamento" appunto, sarà il nucleo centrale del sito di Expo: una grande piazza dalla quale si dirameranno, come petali, le tre aree tematiche della manifestazione: Opportunità – dove avrà sede il padiglione di San Marino -, Sostenibilità e Mobilità.

Alla firma erano presenti anche il Segretario di Stato per il Turismo e l'Ambiente Augusto Michelotti, impegnato in questi giorni nella Conferenza preparatoria sui cambianti climatici in programma ad Abu Dhabi, e l'ambasciatore di San Marino negli Emirati, Mauro Maiani, che ci ha spiegato quali saranno le prossime tappe per l'Expo. Anche per il Titano il conto alla rovescia è cominciato.

Nel video le parole di Antonio Kaulard (Commissario Generale RSM per l'Expo) e Mauro Maiani (Ambasciatore RSM negli Emirati Arabi Uniti)

Da Dubai,

Elisabetta Norzi