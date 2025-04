ORDINI PROFESSIONALI San Marino: firmato il protocollo d'intesa tra professioni tecniche L'obiettivo è quello di creare un percorso collaborativo comune e far fronte alle mutate condizioni che minano l'esercizio della professione di Ingegnere, Architetto, Geologo, Geometra e Perito

Un intesa per definire, per la prima volta, una collaborazione che pone le basi per il controllo e la regolamentazione coordinata delle Professioni Tecniche della Repubblica di San Marino. Nasce da qui il protocollo d'intesa siglato dai presidente degli ordini degli ingegneri e architetti, geologi, collegio dei geometri e tecnici e collegio dei periti industriali.

"Questa è una firma veramente importante - afferma Luca Zanotti, presidente ordine Ingegneri e Architetti - per noi quattro ordini e collegi perché per la prima volta ci troviamo seduti sullo stesso tavolo a sottoscrivere dei comuni intendimenti e principalmente questa necessità viene fuori da un discorso di creare una massa critica in questo momento dove la libera professione in realtà sta avendo una contrazione, quindi delle difficoltà".

Altro punto importante l'aspetto della formazione: "Oggi per le professioni tecniche è un argomento indispensabile - sottolinea Cristiano Guerra, presidente ordine dei Geologi - l'abbiamo già fatto negli anni scorsi e con questo protocollo non facciamo altro che dare più forza ad un uso di nuova consuetudine che ci permetterà di diventare sempre più interagenti tra di noi e ad avere sempre nuove occasioni di imparare qualcosa".

Sinergia che appunto si sviluppa dall'esigenza di far fronte comune alle mutate condizioni socioeconomiche che condizionano l'esercizio della professione di ingegnere, architetto, geologo, geometra e perito. C'è poi l'aspetto della deontologia: "È appunto un tema che ci riguarda in maniera comune - afferma Danilo Maiani, presidente collegio dei Geometri e Tecnici laureati di primo livello - anche sulle professioni tecniche, quindi è un ottimo argomento da sottolineare e anche da rappresentare in maniera collettiva perché l'aspetto deontologico verso le clientele, verso il rapporto con i professionisti, verso i colleghi e verso quelli che sono colleghi di professione".

"Visto che a San Marino abbiamo tante diverse competenze specifiche in molti ordini, collegi diversi - conclude Luca Francioni, presidente collegio dei periti Industriali e Periti Industriali laureati - questa opportunità qua è venuta molto buona perché così riusciamo anche a organizzarci sia appunto con le competenze e coprire meglio le esigenze del nostro territorio sammarinese".

Nel servizio le interviste a Luca Zanotti (presidente ordine Ingegneri e Architetti), Cristiano Guerra (presidente ordine dei Geologi), Danilo Maiani (presidente collegio dei Geometri e Tecnici laureati di primo livello) e Luca Francioni (presidente collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati)

