San Marino: fiumi e torrenti sorvegliati speciali

Dopo la difficile giornata di ieri il maltempo lascia respirare il Titano. Rientrate le maggiori criticità fronte viabilità nella parte alta di San Marino. Arrivate invece alcune segnalazioni per auto danneggiate dagli accumuli di neve. Ora i sorvegliati speciali sono fiumi e torrenti. Diramata dalla Protezione Civile l'allerta gialla, fino giovedì, per rischi idraulici e idrogeologici: “Nei prossimi giorni – afferma Vladimiro Selva, direttore Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici – le criticità da monitorare potrebbero arrivare proprio dalle piogge”.

Sulla riviera numerosi gli interventi in giornata per mettere in sicurezza e ripristinare il lungomare. Le principali criticità a Viserba e Riccione con numerosi sottopassi allagati e alberi caduti. Alcune aree confinanti a San Marino sono senza energia elettrica dalle 14 di ieri. Si tratta di Montemaggio, parte di Castello di Montemaggio e Pieve Corena, tutte frazioni del Comune di San Leo. Le abbondanti nevicate che hanno interessato il Montefeltro hanno infatti provocato la rottura di pali e cavi della luce, lasciando “al buio” diverse frazioni. Ripristinata invece questa mattina la luce nel comune di Monte Grimano ed è prevista per domani la ripresa delle scuole.