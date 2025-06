San Marino, focus su patologie orali. L'esperto: In pochi conoscono la parodontite. Inizia con sintomi banali

Nel video l'intervista a Nicola Marco Sforza e Giovanni Giardi

Il programma scientifico si è focalizzato sugli impianti dentali e la chirurgia orale ricostruttiva, e l'ottima risposta dei partecipanti (circa una novantina) provenienti soprattutto dall'Emilia Romagna, dimostra la volontà di aggiornarsi e approfondire. Del resto è stato invitato come relatore Nicola Marco Sforza, tra i massimi esperti nel campo dei rapporti tra salute orale e malattie sistemiche e collaboratore del Ministero della Salute Italiano. Sforza spiega che è dimostrato che forme gravi di parodontite sono correlate a malattie sistemiche importanti, in un rapporto causa-effetto, “per cui per esempio malattie come cardiopatia, ipertensione, diabete, malattie renali, sono fortemente collegate alle malattie parodontali gravi, quindi a malattie che possono portare a perdere i denti, ma che nascono con sintomi molto banali come sanguinamento, leggera infiammazione alle gengive e piccoli problemi come un po' di mobilità ad alcuni denti”. Il convegno è stato organizzato da Giovanni Giardi, grande sostenitore dell'aggiornamento professionale, a maggior ragione in una realtà piccola come San Marino, con ovvie limitazioni nella casistica. Ecco quindi che tre anni fa, da presidente dell'Ordine dei Medici, promosse il primo meeting, appuntamento che si ripete con cadenza annuale.

“L'aggiornamento professionale – afferma Giardi - è prima di tutto un dovere ma dovrebbe essere anche un piacere, per poter poi utilizzare al meglio queste informazioni nella propria professione. Oggi abbiamo organizzato questo convegno con il Dottor Nicola Marco Sforza, che è un collega con un curriculum prestigiosissimo a livello internazionale, già Presidente della Società Italiana di Parodontologia, una delle società più importanti che esistano. Come Ordine dei Medici di San Marino siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri iscritti e anche ai colleghi delle zone limitrofe una tipologia di aggiornamento molto efficace, che insegna ad ottimizzare, a migliorare la qualità delle cure e cercare sempre di aiutare il cittadino nella maniera migliore”. La prevenzione resta l'arma più efficace per evitare interventi invasivi e costosi. Per Sforza è importante considerare la consapevolezza da parte del paziente delle patologie orali: “Purtroppo solo una minima parte dei pazienti conosce il fatto che esista la parodontite, malattia che in Italia e nel mondo ha una prevalenza di oltre il 50% nelle forme più o meno gravi e di questo 50% almeno un 15-16% ha una forma grave”.

