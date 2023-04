San Marino for the Children: a Montecchio il triangolare per i bambini del Malawi

Giovani e meno giovani uniti dalla stessa passione, il calcio. Lo sport abbatte le barriere e, come in questo caso, permette anche di fornire un sostegno concreto a chi è in difficoltà. Il triangolare tra l'Associazione sammarinese ASCO 35 e due rappresentative tedesche nasce proprio per questo a seguito del primo incontro, avvenuto lo scorso anno, a Monaco di Baviera.

L'intero ricavato della giornata sarà devoluto all'Associazione San Marino for the Children che da anni porta avanti progetti a favore dell'infanzia più povera ed abbandonata in Malawi.

"I fondi che raccogliamo in tutte le manifestazioni che facciamo le devolviamo a San Marino for the Children - spiega Claudio Canti, Associazione ASCO 35 - con loro ormai abbiamo questa collaborazione e quindi per noi è un onore avere questa solidarietà nei loro confronti sapendo che lavorano molto per l'infanzia".

Nel servizio l'intervista a Claudio Canti (Associazione ASCO 35)