San Marino for the Children avvia raccolta fondi in aiuto di madri e bambini profughi.

Assistenza internazionale ai profughi ucraini: San Marino for the Children mantiene contatti costanti con la Comunità delle Suore presente in Sighetu Marmatiei, una città al confine tra Romania ed Ucraina, zona di frontiera dove chi scappa dalla guerra transita per poi dirigersi verso una destinazione più sicura. “Questa Comunità – spiega l'associazione - offre condizioni adeguate all’accoglienza di madri e bambini, tanto che anche le autorità locali stanno indirizzando presso di loro questa categoria di rifugiati. Garantisce assistenza alimentare, igienico-sanitaria, indumenti, medicinali ed ogni forma di sostegno possibile. Il Centro ospita ogni giorno più di 70 madri e bambini profughi”.

“La situazione al controllo di frontiera a Sighetu Marmatiei – riferisce ancora San Marino for the Children - cambia di giorno in giorno, e la Comunità sta facendo molta fatica nel fare fronte al crescente numero di profughi da assistere. Per questo abbiamo deciso di avviare una RACCOLTA FONDI PRO EMERGENZA UCRAINA da inviare alla Comunità presente a Sighetu Marmatiei”.

Questi i riferimenti:

RACCOLTA FONDI PRO EMERGENZA UCRAINA

IBAN : SM 69 S 06067 09803 000030155777

Conto corrente intestato : Associazione San Marino for the Children onlus

Anche la Croce Bianco Azzurra ha attivato un aiuto umanitario per i fratelli meno fortunati dell' Ucraina. Nel fine settimana verranno inviati un paio di quintali di prodotti alimentari acquistati a San Marino. "Una piccola goccia, ma speriamo che tante piccole gocce possano creare altrettanti piccoli ruscelli ed altrettanti piccoli fiumi".

