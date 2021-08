San Marino for the Children chiede un aiuto per Haiti Aperto un conto corrente, le somme verranno inviate alla comunità missionaria monfortana del Paese

San Marino for the Children chiede un aiuto per Haiti.

La situazione di Haiti, colpita dal terremoto il 15 Agosto 2021, sta diventando sempre più drammatica; le ultime notizie indicano più di 2 mila vittime e più di 10 mila persone ferite. Per questo la San Marino for the Children ha avviato una raccolta fondi per l'acquisto di beni di prima necessità. Le somme raccolte verranno inviate alla comunità missionaria monfortana in Haiti, con la quale la Onlus collabora da anni. "Le operazioni di soccorso sono complicate anche dal transito della tempesta tropicale Grace. Da molti anni la nostra Associazione collabora con le comunità missionarie monfortane, che sono presenti anche ad Haiti da 150 anni; proprio da questa comunità ci è arrivata ieri la richiesta di aiuti per l’acquisto di cibo, acqua, vestiti e tende per l’alloggio". La Sm4tc in collaborazione con la Cassa di Risparmio di San Marino, ha attivato la raccolta tramite conto corrente senza spese: Causale Raccolta Fondi pro emergenza Haiti; Iban: SM 69 S 06067 09803 000030155777.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: