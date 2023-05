ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA San Marino for the Children consegna gli aiuti a Forlì, la Caritas: "abbiamo bisogno di materiale per la pulizia"

Un gruppo di volontari di San Marino for the Children si è recata mercoledì presso la sede della Caritas di Forlì, che si trova nel quartiere San Benedetto, a pochi passi dal fiume Montone, che è esondato a causa dell'alluvione. Consegnati, dalla Onlus sammarinese, prodotti per l'igiene della persona, oltre a guanti e stivali, necessari per tutte le attività di recupero e pulizia del fango. "La vostra donazione è fondamentale in questo momento, vi ringraziamo di cuore" dichiara Elena della Caritas Forlì. "Abbiamo bisogno di materiali per la pulizia, soprattutto per le case e le superfici - spiega - per pulire via il fango e tornare alla normalità". "L'atmosfera che si vive è davvero surreale, - scrive San Marino for the children - sembrano aree sotto occupazione militare per tutti i blocchi e mezzi di soccorso che stanno operando. Se riusciremo a raccogliere altri aiuti torneremo non appena possibile".

La onlus sammarinese ha avviato nei giorni scorsi una raccolta fondi per l'alluvione. È possibile donare all'IBAN SM69S0606709803000030155777 al conto corrente intestato "Associazione San Marino for the Children onlus" con la causale "Alluvione Emilia-Romagna".

Nel video il ringraziamento la testimonianza di Elena (Caritas Forlì). In galleria delle foto da Forlì

